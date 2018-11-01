WADA недовольно саммитом в Белом доме из-за критики РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осталось недовольно антидопинговым саммитом в США, сообщает «Советский спорт».

По информации Inside the Games, организация раскритиковала собрание в Белом доме из-за того, что на нем не было ни одного представителя WADA. Руководство агенства утверждает, что таким образом саммит был лишен объективности в принятии решения по восстановлению Российского антидопингового агентство (РУСАДА).

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Источник подчеркнул, что большинство присутствовавших критиковали организацию за восстановление членства РУСАДА в WADA.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец вошла в состав комиссии по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований и согласованию перспективных заявок совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта.