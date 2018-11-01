Защитник ЦСКА назвал ключ к победе над СКА

Защитник ЦСКА Михаил Пашнин прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА, передает газета «Известия».

В предыдущем матче столичные армейцы обыграли СКА в скандальной серии буллитов (2:1).

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«Для нас главный вывод из того матча: надо меньше ошибаться в своей и средней зоне. Надо просто больше наносить бросков, а в ходе игры в Питере мы слишком много удерживали шайбу в углу, не лезли на чужие ворота. Если все это исправить, то предстоящий матч сложится хорошо», — сказал Пашнин.

Игра ЦСКА — СКА пройдет 5 ноября в Москве.

Ранее сообщалось, что КХЛ признала ошибку судей во время буллитной серии СКА — ЦСКА.