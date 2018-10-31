Дело игрока «Крыльев Советов» передано в суд Санкт-Петербурга

Мировой судья Ленинского района Самары передал дело полузащитника «Крыльев Советов» Евгения Башкирова в суд Санкт-Петербурга, сообщает «РИА Новости».

Игрок не явился на заседание суда, передав письменное ходатайство о переводе дела в Санкт-Петербург, где футболист прописан.

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«Суд считает ходатайство о передаче дела подлежащим удовлетворению. Передать дело об административном правонарушении в отношении Евгения Башкирова мировому судье 129 участка Невского района города Санкт-Петербурга», — заявил судья.

Футболист был задержан 14 октября сотрудниками полиции. Хавбек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что Башкиров извинился перед болельщиками оригинальным способом.