Тараканова победила в короткой программе соревнования в Саранске
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Российская фигуристка Анастасия Тараканова победила в короткой программе всероссийского соревнования «Мордовские узоры», которое проходит в Саранске, сообщает «Советский спорт».
За первое место спортсменка билась с Анной Тарусиной, однако соперница получила от судей всего 66,11 баллов, в то время как Тараканова — 66,43. Третье место заняла Александра Тарасова с оценкой в 48,98 баллов.
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