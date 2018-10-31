Тараканова победила в короткой программе соревнования в Саранске

Российская фигуристка Анастасия Тараканова победила в короткой программе всероссийского соревнования «Мордовские узоры», которое проходит в Саранске, сообщает «Советский спорт».

За первое место спортсменка билась с Анной Тарусиной, однако соперница получила от судей всего 66,11 баллов, в то время как Тараканова — 66,43. Третье место заняла Александра Тарасова с оценкой в 48,98 баллов.

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Следом с короткой программой в одиночном катании выступят юноши.

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