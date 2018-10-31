Хавбек «Спартака» Глушаков получил удостоверение мастера спорта

Футболисты московского «Спартака», а именно вратарь Артем Ребров, защитник Илья Кутепов и хавбек команды Денис Глушаков получили удостоверения мастеров спорта России, сообщает «РИА Новости».

Вручение состоялось на базе столичного клуба в Тарасовке 30 октября.

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Напомним, что красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17. На данный момент «Спартак» занимает лишь седьмую строчку турнирной таблицы.

4 ноября в 19.00 по московскому времени команде предстоит встреча с екатеринбургским «Уралом».

Ранее бывший главный тренер красно-белых Александр Старков прокомментировал возможное назначение наставника сборной России Станислава Черчесова на пост уволенного 22 октября Массимо Карреры.