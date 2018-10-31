Главный тренер «Зенита» объяснил проигрыш АСВЕЛу в Кубке Европы

Главный тренер петербургского «Зенита»​ Василий Карасев прокомментировал поражение команды от французского АСВЕЛа в матче Кубка Европы, передает «Советский спорт».

Наставник назвал причины поражения сине-бело-голубых.

«Ощущения, конечно, далеко не самые лучшие. Мы шли на равных всю первую половину, старались показать свой баскетбол, но в решающий момент проявилась главная проблема на данный момент — отсутствие второго разыгрывающего. Во второй половине с нашей стороны не было никакой организованной игры в атаке. АСВЕЛ же, наоборот, заиграл очень агрессивно», — поделился мнение специалист с пресс-службой клуба.

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Также он отметил, что сейчас команда находится не в лучшем состоянии.

«Можно сказать, мы остановились, перестали играть как команда. Очень много намазали, часть игроков находилось в потерянном состоянии. К сожалению, за последнее время мы сыграли очень много выездных игр, лишь дважды за месяц играли дома, но все мы — профессионалы, и такие вещи не могут служить оправданием. Нужно выходить на площадку и показывать свою игру», — заключил Карасев.

30 октября «Зенит» уступил французскому клубу со счетом 68:89.

Ранее в очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 14 рекордных трехочковых попаданий из 24-ех попыток Клэя Томпсона позволили «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде разгромить «Чикаго Буллз» со счетом 149:124.