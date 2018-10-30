Одноклубник Месси назвал Роналду лучшим нападающим в истории

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль составил список из четырех лучших футболистов мира на своих позициях, сообщает «Советский спорт».

Лучшим голкипером по мнению чилийца стал экс-вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан. Место лучшего защитника занял бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль. Лучшим полузащитником стал легендарный бразилец Роналдиньо, а на место лучшего нападающего в истории футбола Видаль поставил форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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Примечательно, что в списке Видаля не нашлось места его одноклубнику Лионелю Месси.

Ранее сообщалось, что Видаль оштрафован на €800 тыс за драку в ночном клубе.