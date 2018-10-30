Клуб АПЛ готов приобрести форварда ЦСКА Чалова за €5 млн

Руководитель Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин рассказал о готовности одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) приобрести нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, передает «Чемпионат».

Он заявил, что с ним связался агент заинтересованной команды.

Реклама

«На меня вышел агент из Лондона, которому английский клуб дал авторизацию на ведение переговоров по Чалову. Название говорить не буду, чтобы не прерывать отношений в будущем. Могу сказать только, что это крепкий середняк АПЛ. Я уточнил у коллеги: «Что готовы платить?» Говорит — €5 млн. Ответил им, что это не очень адекватное предложение — даже доносить до ЦСКА нет смысла», — отметил Зинин.

Агент подчеркнул, что это маленькая сумма для такого игрока.

Чалов на данный момент является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее голкипер армейцев Игорь Акинфеев прокомментировал слухи о его желании работать в нефтегазе.