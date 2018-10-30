СМИ: Жардим не согласен тренировать «Спартак»

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим не согласен на должность наставника московского «Спартака», передает Sport24.

СМИ утверждали, что португальский специалист входит в список главных кандидатов на пост.

«Может ли Жардим возглавить «Спартак»? Нет, это нереально. Нет никаких шансов, что это произойдет», — заверил источник.

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Столичный клуб раньше тренировал Массимо Каррера, но его отстранили 22 октября. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Рауля Рианчо.

Ранее экс-тренер красно-белых Георгий Ярцев осудил поддерживающих Карреру людей.