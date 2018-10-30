СМИ: отставка Лопетеги привела к перестановкам в «Манчестер Юнайтед»

Руководство мадридского «Реала» продолжает рассматривать кандидатов на пост главного тренера команды, сообщает «Советский спорт».

По информации Gazzetta dello Sport, главным кандидатом на замену Хулена Лопетеги является тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Таким образом, место наставника английского клуба будет свободно. Предполагается, что его займет экс-тренер лондонского «Челси» Антонио Конте, так как ранее его рассматривали как возможную замену испанского специалиста.

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Напомним, что Моуринью уже был тренером «сливочных» с 2010 по 2013 годы и привел их к победе в чемпионате и Кубке Испании.

Ранее сообщалось, что знаменитый итальянский тренер Марчелло Липпи считает, что Конте готов возглавить «Реал».