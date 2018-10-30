Экс-форвард «Зенита»: для Семака все закончится отставкой

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал матч команды против самарских «Крыльев Советов» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт уик-энд».

Футболист остался недоволен игрой сине-бело-голубых.

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«Раскладная команда и физически, и тактически, и в плане организации игры. Отмечу отдельно Паредеса, который был хорош в отборе мяча, что ему несвойственно. Игра клуба — просто безобразие. Даже когда «Крылья» остались вдесятером, игроки «Зенита» не могли просто мяч под контроль взять», — поделился мнением спортсмен.

Также он отметил, что, если петербургский клуб не поработает над действиями на поле, то главного тренера Сергея Семака ждет увольнение.

«Все это может плачевно закончиться и для Семака, и для «Зенита». Если главный тренер не приведет в надлежащее функциональное состояние игроков, не выберет и не отработает тактику, то всё закончится отставкой. Так «Зенит» долго не продержится, ведь «Краснодар» на ходу, да и ЦСКА еще даст о себе знать. Вот и «Локомотив» выкарабкивается», — заключил Чухлов.

Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что игроков «Зенита» Эмануэля Маммана и Леандро Паредеса вызвали в сборную Аргентины.