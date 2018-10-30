Лэмпард рассказал о возвращении на «Стэмфорд Бридж»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 4-го раунда Кубка английской лиги с лондонским «Челси», сообщает «Советский спорт».

Встреча состоится 30 октября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 22:45 по московскому времени. Лэмпард является легендой лондонского клуба, за который он выступал с 2001 по 2014 год.

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«Мы готовимся, много тренируемся. Это моя работа — попытаться подготовить команду, чтобы мы могли показать себя с лучшей стороны.

Меня многое связывает с фанатами «Челси» и сотрудниками клуба. Особенно приятно, что я могу вернуться, увидеть сотрудников клуба и более 40 тысяч друзей на стадионе. Думаю, чем я старше, тем эмоциональнее становлюсь. Это трогательный момент, потому что начинаешь осознавать, какой важной частью «Челси» был в моей жизни, и как я благодарен за это», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

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