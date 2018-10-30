Колосков отрицательно относится к идее совмещения Черчесовым двух постов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что возможное совмещение двух постов пошло бы во вред сборной России, сообщает газета «Известия». Ранее Станислав Черчесов назывался одним из кандидатов на должность главного тренера московского «Спартака».

«Я отрицательно отношусь к любому совмещению. Будь то президент РФС, будь то главный тренер национальной команды. Руководитель или тренер должен быть сосредоточен на своей работе 24 часа в сутки. Тогда будет и результат. Если же не будет полного погружения в работу, то ничего хорошего из этого не получится.

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Если говорить конкретно про Станислава Саламовича, то он очень неплохо работает со сборной. Есть результат, есть игра, возвращается доверие болельщиков. В этой ситуации рубить сук, на котором сидишь и подвергать сомнению репутацию РФС было бы неправильно», — сказал Колосков.

Ранее полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о прощании команды с бывшим главным тренером.