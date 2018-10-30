Акинфеев рассказал, до какого возраста намерен оставаться в футболе

32-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, который в августе продлил контракт с армейцами до окончания сезона-2021/2022, рассказал о намерении играть в футбол до 40-42 лет, сообщает «Советский спорт».

«Я думаю, что еще помучаю всех своей игрой — уже сказал, что до 40. Может быть, до 42. Что касается срока контракта с ЦСКА, то меня конкретно спросили, сколько ты сам хочешь, на какой срок. Я не стал, конечно, наглеть. Сказал так, что до 36 надо поиграть на высочайшем уровне, а там уже видно будет. Я же тоже здравомыслящий человек, который смотрит и по состоянию здоровья.

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То есть у нас была договоренность, что я отрабатываю срок контракта, и там уже будет видно. Если будет позволять здоровье и все остальное, сядем за стол переговоров, и никакой проблемы не будет продлить хоть на 10 лет, ну это образно», — сказал Акинфеев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Акинфеев рассказал о чувствах после удаления в матче с «Реалом».