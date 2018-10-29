Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщает «Советский спорт».

«Нас всегда хорошо встречали на всех уровнях Кыргызстана Сооронбай Шарипович Жээнбеков поздравил с победой над Магрегором на UFC 229. Беседа была очень полезной, плодотворной», — написал отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле во время церемонии открытия нового аэропорта.