Юрист рассказал о состоянии Кокорина и Мамаева в «Бутырке»

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал о состоянии арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Как ответственный секретарь ОНК Москвы, я был вынужден совершить несколько дополнительных проверок, учитывая большой резонанс, обращение родственников задержанных и повышенный интерес со стороны общества. Сейчас футболисты обживаются в СИЗО. Они уже эмоционально успокоились, не нервничают», — сообщил юрист в интервью RT.

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Мельников отметил, что игроки обеспечены всем необходимым и ни в чем не нуждаются.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы по делу о двух драках, участниками которых они стали. 8 октября из-за действий футболистов пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои». Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее Мельников заявил, что общественное мнение является главным фактором в деле.