Завершивший карьеру Легков попал в новый пул тестирования РУСАДА

Завершивший карьеру чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи лыжник Александр Легков включен в пул допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.

Как отмечает пресс-служба РУСАДА, Легков был включен в расширенный пул тестирования. Организация также имеет национальный регистрируемый пул тестирования, в который входят практически все ведущие российские спортсмены, не включенные в международные пулы и активно участвующие в соревнованиях.

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Спортсмен может быть исключен из пула допинг-тестирования, если он заявляет о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что CAS обнародует мотивировочные части по делам 28 россиян в ближайшие месяцы.