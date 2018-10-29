Российские гимнасты взяли серебро чемпионата мира в командном многоборье
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Российские гимнасты стали серебряными призерами чемпионата мира в командном многоборье, сообщает ТАСС.
В составе сборной России выступили Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин и Николай Куксенков. Первое место заняли представители Китая, третий результат показали японские спортсмены.
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Отмечается, что российская команда впервые с 2006 года попала на подиум чемпионата мира в командном многоборье.
Ранее сообщалось, что российский гимнаст Сергей Найдин завоевал серебро юношеской Олимпиады.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Мужчины. Командное первенство
1. Китай — 256,634;
2. Россия — 256,585;
3. Япония — 253,744.