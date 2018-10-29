Директор «Реала» ответил на вопрос про возможную отставку Лопетеги
Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо отказался комментировать возможное увольнение главного тренера команды Хулена Лопетеги, передает «Советский спорт».
Глава заявил, что сейчас команда думает только о поражении (1:5) в матче с каталонской «Барселоной» в рамках десятого тура чемпионата Испании.
«Сейчас неподходящий момент обсуждать его будущее. Мы провели очень плохой матч, мы расстроены, и нам жаль фанатов. Каждый, кто относится к клубу, проигрывает, когда проигрывает команда. Мы могли сыграть вничью, но третий гол лишил нас этого шанса. Мы не справились с контратаками. Нужно отдать должное манере игры «Барселоны», — сказал Бутрагеньо в интервью Marca.
СМИ утверждают, что руководство «сливочных» объявит отставку Лопетеги 29 октября.
Ранее капитан «Реала» Серхио Рамос выразил поддержку тренеру после неудачной встречи с «Барсой».