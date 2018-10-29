Глава ФИФА выразил соболезнования «Лестеру»

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования английскому клубу «Лестер Сити», владелец которого, Вишая Шривадданапрабхы, погиб в крушении вертолета, передает ТАСС.

Глава организации также обратился к близким и родственникам погибших в катастрофе.

Реклама

«Вишай Шривадданапрабх, владелец футбольного клуба «Лестер», и еще четыре человека трагически погибли в субботу. ФИФА выражает глубочайшие соболезнования их семьям и друзьям, а также многочисленным поклонникам футбола, для которых Вишай был неотъемлемой частью «Лестера», — сказал Инфантино.

Напомним, что 27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.

Ранее арка над стадионом «Уэмбли» зажглась сине-белыми огнями в память о погибших в происшествии.