Моуринью похвалил Погба за смелость в пробитии пенальти

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью понравилось решение полузащитника Поля Погба пробить пенальти в домашнем матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:1), несмотря на промах с 11-метровой отметки ранее в этом сезоне, сообщает «Советский спорт».

Голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд отразил удар Погба, однако француз оказался первым на мяче и отправил его в ворота.

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«Мне понравилось его желание пробить пенальти. Позвольте мне подобрать правильные слова, не хочу, чтобы меня наказали. Мне не нравятся Микки Маусы. Понимаете? Не люблю, когда игроки говорят: «Я не исполняю пенальти». Мне нравятся футболисты, которые готовы это делать.

Например, полузащитник «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич на прошлой неделе не реализовал 11-метровый удар в матче с «Эвертоном», а во вчерашней игре с «Арсеналом» дважды пробил пенальти. Он сказал: «Дайте мне мяч. Если я промахнусь, то промахнусь».

Поль этого хотел. Для меня это просто фантастика. Если он не забьет, то ничего страшного не случится. Может ли он улучшить исполнение 11-метровых ударов? Думаю, да. Мне кажется, вратари знают, как он разбегается. Они ждут до последнего момента, а потом принимают решение. Ему нужно отталкиваться от этого. Но для меня самое главное, что в следующий раз, когда мы получим право пробить пенальти, он пойдет к мячу», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что голкипер «Манчестер Юнайтед» не думает о продлении контракта.