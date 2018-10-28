Российские борцы установили рекорд на чемпионате мира

Сборная России по борьбе показала лучший результат в своей истории на чемпионате мира, сообщает ТАСС.

Российские спортсмены завоевали десять золотых медалей. Победителями мирового первенства по греко-римской борьбе стали Степан Марянян, Сергей Емелин, Артем Сурков, Сергей Семенов, Муса Евлоев и Александр Чехиркин. У вольников высшие награды выиграли Магомедрасул Газимагомедов, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков и Заур Угуев.

Также россияне установили абсолютный рекорд по количеству побед в истории объединенных чемпионатов мира.