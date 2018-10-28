Тренер «Арсенала» должен расторгнуть контракт с клубом
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Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов расторгнет контракт с клубом, сообщает Sport24.
По информации издания, 28 октября специалист и руководство команду должны договориться о расторжении договора. Отмечается, что вместе с Кононовым клуб покинут его помощники Сергей Кузнецов, Даниэль-Овидиу Тудор, Стергиос Фотопулос, Сантьяго Хесус и Михаил Кожевников.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» может вновь возглавить клуб.