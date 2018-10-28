Лобов проиграл американскому бойцу в поединке UFC

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) русского происхождения Артем Лобов проиграл американцу Майклу Джонсону в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night, сообщает ТАСС.

По результатам судейских оценок, Лобов потерпел поражение. Этот проигрыш стал третьим подряд на счету спортсмена.

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Он планировал сразиться в октагоне с бойцом ММА Зубайрой Тухуговым, но чеченец не смог участвовать из-за дисквалификации по причине участия в потасовке после поединка чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

Ранее бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории Бен Аскрен бросил вызов Нурмагомедову.