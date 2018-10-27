Кадыров поделился мнением о возможном бое Нурмагомедов — Мейвезер в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в России невозможно провести боксерский поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Флойдом Мейвезером.

«На самом деле не только в Грозном, но и в России, по моим подсчетам и пониманию, провести невозможно. Мейвезер — самый дорогой спортсмен, легенда истории, института бокса. И Хабиб тоже один из лучших бойцов в своем направлении. Для приезда Мейвезера в Россию и проведения боя нужно минимум 200-250 млн долларов, такие деньги у нас еще не выплачиваются», — цитирует Кадырова ТАСС.

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Политик отметил, что если бой пройдет в Грозном, то власти Чечни предоставят возможность для проведения поединка.

Кадыров добавил, что информация о возможном поединке является пиаром.

«Я не думаю, что Хабиб с ним будет боксировать. Хабиб не проиграл еще ни разу, зачем ему этот проигрыш, в моем понимании это реклама», — сказал он.

Глава республики признался, что он является поклонником американского боксера.

«Он сам, когда приезжал в Грозный, говорил — я хочу построить дом в Грозном, хочу жить в Грозном, хочу получить гражданство России», — отметил Кадыров.

Ранее сообщалось, что Мейвезер может подписать контракт с UFC ради боя с Нурмагомедовым.