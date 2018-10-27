Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Эмполи» в чемпионате Италии

Туринский «Ювентус» обыграл «Эмполи» в матче десятого тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Эмполи, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду. У хозяев мяч забил Франческо Капуто.

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«Ювентус» с 28 очками лидирует в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» (шесть очков) занимает 18-ю строчку.

Италия. Серия А. 10-й тур

«Эмполи» (Эмполи) — «Ювентус» (Турин) — 1:2

Голы: 1:0 — Капуто, 28; 1:1 — Роналду, 54 (пенальти); 1:2 — Роналду, 70