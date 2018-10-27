«Ростов» в меньшинстве обыграл «Анжи» в матче чемпионата России
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«Ростов» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 12-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Бьорн Сигурдарсон.
На 53-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0
Голы: 1:0 — Сигурдарсон, 37