«Ростов» в меньшинстве обыграл «Анжи» в матче чемпионата России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин РИА Новость
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«Ростов» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 12-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Бьорн Сигурдарсон.

На 53-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0
Голы: 1:0 — Сигурдарсон, 37