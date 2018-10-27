Медведев проиграл Федереру в полуфинале турнира в Базеле

Российский теннисист Даниил Медведев РИА Новости
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Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал теннисного турнира в Базеле, сообщает «Советский спорт».

В полуфинале третья ракетка мира одержал победу над представителем России Даниилом Медведевым со счетом 6:1, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут.

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В финале Федерер встретится с румыном Мариушем Копилом, обыгравшим немца Александра Зверева.

Ранее сообщалось, что американка Слоан Стивенс вышла в финал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теннис. Базель. 1/2 финала
Роджер Федерер (Швейцария) — Даниил Медведев (Россия) — 6:1, 6:4