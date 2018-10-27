«Ливерпуль» разгромил «Кардифф» и продлил беспроигрышную серию в Премьер-лиге

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф Сити» в матче десятого тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Садио Мане, также отличились Мохамед Салах и Шердан Шакири. У гостей один мяч забил Каллум Патерсон.

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«Ливерпуль» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Англии до десяти матчей.

В других матчах тура «Борнмут» разгромил лондонский «Фулхэм» (3:0), «Уотфорд» забил три безответных мяча в ворота «Хаддерсфилд Таун», «Брайтон энд Хоув Альбион» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0), а «Саутгемптон» дома сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0).

Англия. Премьер-лига. 10-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Кардифф Сити» (Кардифф) — 4:1

Голы: 1:0 — Салах, 10; 2:0 — Мане, 66; 2:1 — Патерсон, 77; 3:1 — Шакири, 84; 4:1 — Мане, 87

«Фулхэм» (Лондон) — «Борнмут» (Борнмут) — 0:3

Голы: 0:1 — Уилсон, 14 (пенальти), 0:2 — Брукс, 72, 0:3 — Уилсон, 85

Удаления: Макдональд, 73 — нет

«Уотфорд» (Уотфорд) — «Хаддерсфилд Таун» (Хаддерсфилд) — 3:0

Голы: 1:0 — Перейра, 10; 2:0 — Деулофеу, 19; 3:0 — Саксесс, 80

«Саутгемптон» (Саутгемптон) — «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл) — 0:0

«Брайтон энд Хоув Альбион» (Брайтон энд Хоув) — «Вулверхэмптон» (Вулверхэмптон) — 1:0

Голы: 1:0 — Мюррей, 48