41 очко Дюранта принесло «Голден Стэйт» гостевую победу над «Нью-Йорком»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» в гостях одержал уверенную победу над «Нью-Йорк Никс» — 128:100 (25:25, 28:28, 28:31, 47:16), сообщает «Советский спорт».

Решающей в матче стала заключительная четверть, которую «Уорриорз» выиграли с преимуществом в 31 очко.

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Самым результативным игроком встречи стал форвард действующих чемпионов Кевин Дюрант, набравший 41 очко. Он реализовал пять из девяти трехочковых бросков. 29 баллов в активе защитника Стивена Карри, 18 – у Дрэймонда Грина.

В составе «Никс» 24 очка набрал защитник Тим Хардуэй-младший, у разыгрывающего Франка Нтиликина 17 баллов.

Для команды из «Окленда» это пятая победа в шести матчах на старте сезона. «Нью-Йорк» потерпел пятое поражения кряду.

Ранее сообщалось, что 30 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в игре с «Денвером».