Вратарь «Барселоны» поделился мыслям об уходе из команды

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал, что у него были мысли об уходе из каталонской команды, передает «Советский спорт».

Вратарь перешел в «Барселону» из менхенгладбахской «Боруссии» в 2014 году. Основным голкипером он стал после ухода Клаудио Браво в «Манчестер Сити» в 2016 году.

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«Как футболисту, который хочет играть в каждом матче, находиться в ротации было для меня трудной ситуацией. Конкуренция с Браво была непростой. Не буду отрицать, что было время, когда я думал об уходе из «Барселоны». Мне говорили, что клуб во мне уверен и я останусь в нем на несколько лет, однако в действительности тогда все выглядело иначе. Браво был явно первым выбором», — цитирует тер Штегена Marca со ссылкой на интервью Club del Deportista.

Ранее экс-форвард «Барселоны» рассказал о желании сына играть за каталонский клуб.