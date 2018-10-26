В ФИФА намерены изучить вопрос о создании двух новых турниров

Международная федерация футбола (ФИФА) будет изучать возможность создания двух новых турниров, сообщает ТАСС.

На заседании совета было принято решение собрать рабочую группу для того, чтобы рассмотреть предложение президента организации Джанни Инфантино.

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«Рабочая группа начала прорабатывать варианты и окончательное предложение будет подготовлено к следующему заседанию совета ФИФА в марте. До этого сложно что-то сказать конкретное. Две конфедерации уже проводят Лигу наций, но другие — нет, так что еще можно посмотреть, что предстоит сделать в других частях света. Мы открыты для любых идей и предложений, если они есть, пожалуйста, мы будем рады услышать их», — подчеркнул глава ФИФА.

Инфантино предлагал проводить клубный чемпионат мира раз в четыре года вместо Кубка конфедераций и изменить число участников соревнования с 6 до 24.

Ранее сборная России поднялась в рейтинге ФИФА.