Болельщики «Спартака» поддержали Карреру во время матча с «Рейнджерс»

В четверг в Глазго прошел матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между местным «Рейнджерс» и московским «Спартаком», которая завершилась со счетом 0:0, сообщает «Советский спорт».

Во время матча фанатский сектор «Спартака» поддержал уволенного с поста главного тренера красно-белых Массимо Карреру. Фанаты выкрикивали с трибуны «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!», что в переводе на русский означает «Вместе! Вперед! Массимо Каррера!».

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После финального свистка болельщики продолжили скандировать «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Спартак» и «Рейнджерс» назвали стартовые составы на матч Лиги Европы.