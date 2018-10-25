Экс-форвард «Барселоны» назвал замену Роналду в «Реале»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Франции Людовик Жюли рассказал, кто может заменить португальского форварда Криштиану Роналду в мадридском «Реале», передает «Советский спорт».

Роналду в это летнее трансферное окно перешел в туринский «Ювентус». По словам Жюли, на его место в составе мадридской команды могут претендовать полузащитник «Челси» Эден Азар или нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

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«Реал» немного лихорадит, а Криштиану Роналду стал хорошим усилением для «Ювентуса», поскольку он является великолепным футболистом и настоящим профессионалом. Летом мадридцы потеряли Зинедина Зидана, который выиграл с ними три подряд Лиги чемпионов, а также своего лучшего и самого важного игрока.

В футболе иногда бывает трудно найти замену. В нынешнем «Реале» такого футболиста, как Роналду, нет. Клуб не нашел ему замену. Думаю, что заменой Криштиану могли бы стать Эден Азар или Килиан Мбаппе. Во всяком случае, сейчас так кажется», — цитирует Жюли Omnisport.

В последнее время ходят слухи о том, что «Реал» может уволить главного тренера Хулена Лопетеги из-за неудовлетворительных результатов команды.

Ранее сообщалось, что налоговая обвиняет хавбека «Реала» в сокрытии доходов.