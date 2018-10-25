Появились новые фигуранты дела о драке после боя Нурмагомедова

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), занимающаяся расследованием инцидента, произошедшего после поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 между бойцами смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, решила предъявить обвинения другим участникам потасовки, сообщает «Спорт-Экспресс».

Комиссия намерена включить в дело всех, кто принимал участие в драке вне октагона, а именно секундантов дагестанского спортсмена – бойцов UFC Ислама Махачева и Зубайру Тухугова, его менеджера Али-Абдель-Азиза и менеджера ирландца Оди Аттару.

Реклама

«Мы не оказались бы в нынешнем положении, если бы менеджеры профессионально поработали со своими бойцами. К сожалению, они не обратили внимания на мои просьбы, и именно это привело к печальным последствиям», —

объяснил подобное решение исполнительный директор NSAC Боб Беннетт в интервью mmajunkie.

Беннет подходил к менеджерам непосредственно перед боем и просил не развивать конфликт спортсменов, который начался еще на церемонии взвешивания.

Ранее сообщалось, что дисквалификация Нурмагомедова и Макгрегора продлена на неопределенный срок.