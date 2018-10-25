«Лейкерс» выиграли первый матч в НБА с Леброном Джеймсом

«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счетом 131:113 в пользу гостей. Самым результативным игроком в составе победителей стал Лэнс Стивенсон, набравший 23 очка. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

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«Лейкерс» выиграли первый матч в новом сезоне после трех поражений на старте. Таким образом, это первая победа калифорнийцев в НБА при Леброне.

Ранее сообщалось, что 30 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в игре с «Денвером».

НБА. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Калифорния) — «Финикс Санз» (Аризона) — 131:113