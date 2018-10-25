«ПСЖ» в компенсированное время ушел от поражения в матче с «Наполи»

Французский «ПСЖ» на своем поле сыграл вничью с итальянским «Наполи» (2:2), сообщает «Советский спорт».

Клуб из Неаполя вышел вперед на 29-й минуте игры. Хосе Кальехон отдал передачу на ход Лоренцо Инсинье, который сумел перебросить мяч через Альфонсо Ареоля. «ПСЖ» удалось сравнять счет на 61-й минуте, когда мяч после прострела Тома Менье попал в полузащитника «Наполи» Мариу Руя и влетел в ворота гостей. На 77-й минуте нападающий «Наполи» Дрис Мертенс вывел итальянский клуб вперед, расстреляв ворота хозяев с близкого расстояния. Гости уже готовились праздновать успех, когда мяч Анхеля Ди Марии в компенсированное время принес «ПСЖ» ничью.

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После трех сыгранных матчей «Наполи» идет вторым в группе С с пятью набранными очками. «ПСЖ» с четырьмя пунктами идет третьим. У лидера квартета, «Ливерпуля», шесть баллов. «Црвена Звезда» с одним пунктом идет четвертой.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа С. 3-й тур

«ПСЖ» (Париж) — «Наполи» (Неаполь) — 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Инсинье, 29; 1:1 — Руй (автогол), 61; 1:2 — Мертенс, 77; 2:2 — Ди Мария, 90+3.