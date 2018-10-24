Девушка пострадавшего фаната ЦСКА раскритиковала итальянцев

Анна Филина, девушка тяжело пострадавшего в римском метро болельщика ЦСКА Дмитрия Тюрина, раскритиковала итальянцев.

«Я прилетела в Рим. Сейчас нахожусь в госпитале, мой молодой человек — в реанимации. Мы сейчас пытаемся понять, что будет дальше. Вроде бы прогнозы хорошие, но, похоже, здесь пытаются отказать нам в помощи. Все, что сейчас происходит, мы «дергаем» своими силами. Итальянцы вообще не хотят ни помогать, ни ориентировать нас», — цитирует Филину RT.

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Девушка отметила, что постоянно находится на связи с российским консульством.

«В консульстве меня информировали, что происходит. Ночью мне написали, когда закончилась операция. Мы писали консулу сообщение, что если нужна платная операция, то мы будем делать ее. Дима — единственный человек, у которого стоял вопрос ампутации. Мы уже не думали о том, сколько это будет стоить. Страховка была. Ребята разговаривали по этому поводу, но я не знаю, будут выплаты или нет», — сказала Филина.

Перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА на станции «Repubblica» произошел сбой в работе эскалатора, в результате которого пострадали десятки человек, в том числе 16 болельщиков московского клуба.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поддержал пострадавших в Риме болельщиков ЦСКА.