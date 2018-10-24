Главный тренер женской команды «Динамо» покинул пост вслед за Каррерой

Главный тренер женского московского «Динамо» Юрий Чередник ушел с поста наставника волейбольной команды, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы клуба, договор расторгнут с серебряным призером Олимпийских игр 1988 года с согласием обеих сторон.

Чередник был назначен главным тренером бело-голубых лишь летом 2018 года. За это время «Динамо» заработало чемпионство России.

Ранее дочь бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Франческа отреагировала на пост в инстаграме полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.