Посольство России предложило помощь пострадавшим в Риме украинцам
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Посольство России в Италии предложило помощь гражданам Украины, которые пострадали в давке в римском метро перед матчем московского ЦСКА и итальянской «Ромы» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
По информации источника, четверо украинских болельщиков были доставлены в больницу. Им была предложена помощь со стороны российского дипломатического представительства.
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Напомним, что инцидент произошел на станции Repubblica. Механизм одного из эскалаторов, ведущих вниз — на станцию, сломался, и полотно начало двигаться с большой скоростью, из-за чего люди наваливались друг на друга.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал аварию в римском метро.