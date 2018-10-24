Посольство России предложило помощь пострадавшим в Риме украинцам

Посольство России в Италии предложило помощь гражданам Украины, которые пострадали в давке в римском метро перед матчем московского ЦСКА и итальянской «Ромы» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.

По информации источника, четверо украинских болельщиков были доставлены в больницу. Им была предложена помощь со стороны российского дипломатического представительства.

Реклама

Напомним, что инцидент произошел на станции Repubblica. Механизм одного из эскалаторов, ведущих вниз — на станцию, сломался, и полотно начало двигаться с большой скоростью, из-за чего люди наваливались друг на друга.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал аварию в римском метро.