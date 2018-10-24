Среди пострадавших в римском место есть граждане Украины

Среди пострадавших в римском метро при происшествии с эскалатором перед матчем «Ромы» и ЦСКА в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов есть граждане Украины, сообщает «РИА Новости».

Об этом проинформировал представитель посольства Российской Федерации в Италии.

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«Личности всех пострадавших установлены. Дипломаты, прибывшие в две римские больницы, куда были доставлены раненые, также выяснили, что среди них есть граждане Украины», — заявил он.

Матч состоялся 23 октября. Среди возможной причины инцидента назывались пьяные болельщики армейского клуба, но версия не подтвердилась.

Ранее гендиректор ЦСКА рассказал о трагедии в римском метро и задержанных фанатах.