Адвокат Пака высказалась о статье об экстремизме в деле Кокорина и Мамаева

Наталья Шатихина, адвокат руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака, который проходит потерпевшим по делу о драке в центре Москвы, высказалась относительно информации о проверке на экстремизм футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, сообщает ТАСС.

«Мы не комментируем слухи», — сказала адвокат.

Реклама

Напомним, телеграм-канал Mash писал о том, что братья Кокорины после драки в центре Москвы могут стать фигурантами дела об экстремизме по статье 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По имеющейся информации, молодые люди позволили себе расистские высказывания в адрес Пака, унижая его по национальному признаку. Пак родился в Санкт-Петербурге, но имеет корейские корни.

Ранее сообщалось, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев чистят туалеты по своему желанию в следственном изоляторе.