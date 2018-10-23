Жена Кержакова отсудила у него право на ребенка

Милана Кержакова отсудила у бывшего футболиста, а ныне тренера юношеской сборной России Александра Кержакова право на ребенка в ходе развода, сообщает Super.

23 октября суд Санкт-Петербурга определил место жительства полуторагодовалого Артемия, пока идет бракоразводный процесс пары. Мальчик будет находиться с матерью. Интересы Миланы Кержаковой во время бракоразводного процесса представляют адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская.

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Милана и Александр Кержаковы приняли решение развестись месяц назад — первой об этом заявила супруга спортсмена. В браке пара прожила два года, за это время у них родился сын. Александр обвинил жену в неадекватности и употреблении запрещенных препаратов, а Милана его — в изменах, издевательствах и попытке похитить ребенка.

Ранее сообщалось, что Каррера ответил в инстаграме всем футболистам «Спартака», кроме Глушакова.