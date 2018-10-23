Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер»
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин, также отличились Джон Карлсон, Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши. У хозяев шайбы забросили Трой Стечер и Свен Берчи.
Также на счету Овечкина две результативные передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер, Канада) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
0:1 — Карлсон (Врана, Эллер) — 02:20 (4x4);
1:1 — Стечер — 27:30;
1:2 — Кузнецов (Карлсон, Овечкин) — 29:29 (5x4);
1:3 — Овечкин (Оши, Бекстрем) — 39:34;
2:3 — Берчи (Безер, Хорват) — 40:20 (5x4);
2:4 — Овечкин (Карлсон, Бекстрем) — 45:35 (5x4);
2:5 — Оши (Овечкин, Бекстрем) — 58:19 (en)