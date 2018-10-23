Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин, также отличились Джон Карлсон, Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши. У хозяев шайбы забросили Трой Стечер и Свен Берчи.

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Также на счету Овечкина две результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер, Канада) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

0:1 — Карлсон (Врана, Эллер) — 02:20 (4x4);

1:1 — Стечер — 27:30;

1:2 — Кузнецов (Карлсон, Овечкин) — 29:29 (5x4);

1:3 — Овечкин (Оши, Бекстрем) — 39:34;

2:3 — Берчи (Безер, Хорват) — 40:20 (5x4);

2:4 — Овечкин (Карлсон, Бекстрем) — 45:35 (5x4);

2:5 — Оши (Овечкин, Бекстрем) — 58:19 (en)