Экс-тренер «Спартака»: команде нужен Венгер

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный рассказал, кто может занять пост главного тренера красно-белых, передает «Спорт день за днем».

Главный тренер столичной команды Массимо Каррера был уволен 22 октября из-за неудовлетворительных результатов «Спартака». Последним матчем для итальянского специалиста стала игра против тульского «Арсенала», которую красно-белые проиграли со счетом 2:3.

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«Я не удивился бы, если в «Спартак» позвали бы Венгера. Почему? Однажды он сказал, что философия «Спартака» похожа на философию «Арсенала». Мы играли в идентичный футбол. Поэтому «Спартаку» нужен либо Романцев, либо Арсен Венгер. При условии, если Олег Иванович захочет пойти главным тренером.

Правда, насколько я слышал, Венгера зовут в «Баварию». Но его появление было бы интересным ходом. Вряд ли его сейчас интересуют деньги, ему важен творческий подход. А «Спартак» — большой клуб, цвета такие же, как у «Арсенала». Будучи руководителем клуба, обязательно обратил бы на него внимание», — поделился Грозный.

Ранее сообщалось, что Каррера проведет прощальную встречу с командой во вторник.