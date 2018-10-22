Игрок ПАОКа объяснил, почему показал щитки с флагом Украины после матча в Москве

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди рассказал, почему он показал щитки с флагом Украины после ответного матча квалификации Лиги чемпионов против московского «Спартака», сообщает «Советский спорт».

«Когда мы после матча шли к нашим болельщикам, то из сектора «Спартака» начали тыкать пальцами, руками, говорить «Иди сюда». Я же русский знаю и понимаю, что они говорят. Я знал, что руки и пальцы мне показывать нельзя, потому что неизвестно, что потом будет. Вот я и показал щитки. На этом все и закончилось», — сказал Хачериди в эфире телепередачи «ПроФутбол».

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Украинский футболист отметил, что после совершенного поступка его агенту звонил сын президента ПАОКа.

«Он говорил, что так нельзя, ведь его папа русский, а я, мол, показываю такое, проявляю неуважение. Я объяснил Вадиму, что это не неуважение, а меня спровоцировали. Я ничего такого не сделал, просто показал, что я украинец и люблю свою страну», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что защитник киевского «Динамо» плюнул в судью.