«Краснодар» без Мамаева проиграл «Ахмату»

Грозненский «Ахмат» на выезде с минимальным обыграл «Краснодар» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Единственный мяч встречи во втором тайме забил бразильский легионер гостей Исмаэл. Эта победа позволила «Ахмату» набрать 15 очков и подняться в первую десятку. «Краснодар» остался на втором месте, имея столько же очков, сколько у идущего третьим московского ЦСКА. «Быкам» не удалось сократить отставание от лидирующего санкт-петербургского «Зенита», который тоже проиграл в 11-м туре.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее «Динамо» одолело «Зенит» в матче чемпионата России.

Российская премьер-лига. 11-й тур.

«Краснодар» — «Ахмат» (Грозный) — 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Исмаэл, 60;