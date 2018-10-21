Рисующая грудью художница отправила подарок Кокорину и Мамаеву

Художница из Санкт-Петербурга Ирина Романовская отправила подарок для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО, сообщает «Советский спорт».

Девушка сделала для них ватник и валенки, украшенные портретами спортсменов. Свой подарок она объяснила тем, что футболистам может понадобиться теплая одежда.

Ранее сообщалось, что фанаты московского «Динамо» на матче против петербургского «Зенита» вывесили баннер, высмеивающий избиения 8 октября с участием форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина.