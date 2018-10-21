«Спартак» ведя в счете уступил «Арсеналу» дома

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3, сообщает «Советский спорт».

В составе тульской команды забитые мячи на свой счет записали Огнен Ожегович, Даниил Лесовой и Резиуан Мирзов. За красно-белых дважды отличился Зе Луиш. Таким образом, «Арсенал» прервал серию из трех матчей без побед в РПЛ.

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«Спартак», имея в активе 18 очков располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, а «Арсенал» с 13-ю очками находится на девятой строчке. В следующем туре туляки примут на своем поле «Оренбург», а красно-белые на выезде встретятся с «Рубином».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее «Динамо» одолело «Зенит» в матче чемпионата России.