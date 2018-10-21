Объявлены стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на матч РПЛ
Известны стартовые составы московского «Динамо» и петербургского «Зенита» на матч 11-го тура российской Премьер-Лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
Место вратаря сине-бело-голубых займет Андрей Лунев. Хавбек Леандро Паредес не будет присутствовать на игре.
«Динамо»: Шунин, Шунич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Кардозу, Панченко.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Чернов, Нету, Кузяев, Мак, Краневиттер, Маркизио, Дзюба, Дриусси.
Встреча состоится на «Арене Химки» 21 октября в 14.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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